Novo surto de mortes e contaminações por Covid na Rússia

A Rússia registou no dia 23 de Outubro um novo recorde de mortes e contaminações por Covid-19, pelo terceiro dia consecutivo. O país anunciou a morte de 1 075 pessoas resultante de complicações ligadas ao coronavírus. A Rússia, onde segundo o governo muitas pessoas se recusam a vacinar-se, é o Estado europeu mais afectado pelo novo surto de contaminações pela Covid-19.

Publicidade Continuar a ler

País onde a percentagem de pessoas vacinadas é a mais baixa da Europa, a Rússia está confrontada nos últimos quatro dias com um novo surto de contaminações por Covid-19.

De acordo com os especialistas, as próximas semanas poderiam registar um aumento considerável dos gráficos de contaminação por Covid-19, o país liderado por Vladimir Putin.

Não obstante os reiterados apelos do chefe de Estado russo, para que as pessoas se vacinem, somente 36% dos russos estão vacinados com duas doses da Sputnik V.

Segundo estatíscas do governo russo no dia 23 de Outubro de 2021, o país registou um recorde de 37,678 novos casos de Covid-19.

Com 229 598 mortes, a Rússia tem o maior número de óbitos por Covid-19 de toda a Europa.

Segundo a agência de estatísticas local, Rosstat, o número de mortos devido à Covid na Rússia poderia ser superior e situar-se em mais de 400 000.

O novo surto de contaminações levou à autarquia de Moscovo a encerrar os serviços considerados não-essenciais de 28 de Outubro a 7 de Novembro de 2021.

Perante a situação dramática o Presidente Vladimir Putin decidiu conceder ao país, a partir do dia 30 de Outubro, uma semana de férias pagas, de forma a combater o novo surto de contaminações.

O chefe de Estado russo considerou que as mortes e as contaminações dos últimos dias, prendem-se com o facto de existir uma percentagem muito baixa de pessoas vacinadas no seu país.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro