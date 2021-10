Futebol: Clássicos acabam com triunfos de Liverpool e Real Madrid

Mohamed Salah, avançado egípcio do Liverpool, bateu um recorde. É agora o melhor marcador africano de sempre da Premier League com 107 golos.

No passado fim-de-semana decorreram a maior parte dos Clássicos do futebol europeu, no entanto apenas o Liverpool e o Real Madrid venceram.

Domingo de futebol, domingo de Clássicos. No passado fim-de-semana, em França, em Espanha, na Inglaterra e na Itália viveram-se os encontros que movimentam mais público.

Dos quatro Clássicos, apenas dois tiveram vencedores: Liverpool e Real Madrid.

Liverpool esmagou Manchester United

O Liverpool, que ocupa a segunda posição com 21 pontos na tabela classificativa na Premier League, goleou por 0-5 na deslocação ao terreno do Manchester United.

Os ‘Red Devils’, apesar da presença no onze inicial do internacional português Cristiano Ronaldo, nunca conseguiram preocupar os ‘Reds’.

O Liverpool triunfou com golos apontados pelo médio guineense Naby Keita, pelo avançado português Diogo Jota e pelo avançado egípcio Mohamed Salah que apontou três golos.

Mohamed Salah bateu um recorde. É agora o melhor marcador africano de sempre da Premier League com 107 golos. O egípcio tem três de vantagem em relação ao antigo avançado marfinense Didier Drogba, que vestiu a camisola do Chelsea, e sete de vantagem em relação ao companheiro de equipa, o avançado senegalês Sadio Mané.

O Manchester United viveu um verdadeiro pesadelo. A equipa contou durante o jogo com três portugueses: o defesa Diogo Dalot, o médio Bruno Fernandes e o avançado Cristiano Ronaldo. Esta derrota é o quarto jogo sem vitórias para os ‘Red Devils’.

De notar que após a nona jornada, o Chelsea ocupa a liderança na tabela classificativa com 22 pontos, isto após o triunfo por 7-0 frente ao Norwich.

David Alaba (direita), defesa austríaco do Real Madrid. © Josep LAGO AFP

Real Madrid venceu FC Barcelona

No jogo grande da décima jornada, no Clássico espanhol, o Real Madrid deslocou-se ao terreno do FC Barcelona e venceu por 1-2.

Os golos madrilenos foram apontados pelo defesa austríaco David Alaba e pelo avançado espanhol Lucas Vázquez. Do lado dos catalães, o único tento foi marcado pelo avançado argentino Sergio Agüero.

Com este triunfo os ‘Merengues’ ocupam o segundo lugar com 20 pontos, enquanto os ‘Blaugranas’ estão na nona posição com 15 pontos. As duas equipas têm um jogo a menos em relação ao líder, a Real Sociedad.

De notar que após a décima jornada, a Real Sociedad lidera o campeonato com 21 pontos, isto após o empate a duas bolas frente ao Atlético Madrid, actual detentor do título de Campeão, que está na quinta posição com 18 pontos.

OM e PSG empataram

O Paris Saint-Germain continua a ser o líder isolado do Campeonato francês da primeira divisão com 28 pontos. Na décima primeira jornada, no Clássico do futebol francês, os parisienses e os marselheses empataram sem golos.

Um jogo que decorreu no Estádio Vélodrome em Marselha e que foi marcado por arremesso de objectos para o terreno de jogo dos adeptos marselheses contra os jogadores do Paris Saint-Germain.

O Estádio estava repleto de adeptos, unicamente do Marselha visto que os dos Paris Saint-Germain foram proibidos de se deslocarem para não haver desacatos. No entanto, os adeptos marselheses acabaram por criar problemas à própria equipa visto que o Marselha poderá perder um ponto na tabela classificativa pelo mau comportamento dos seus apoiantes.

Dentro das quatro linhas, o jogo foi marcado por dois golos anulados, um para cada lado devido a foras-de-jogo, e também pela expulsão do internacional marroquino do PSG, Achraf Hakimi, que impediu o avançado turco Cengiz Under de se isolar e de ter uma oportunidade de golo.

O encontro terminou com um empate sem golos apesar da presença do trio de estrelas do lado dos parisienses composto por Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. De notar ainda que os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira foram titulares com o Paris Saint-Germain.

O clube parisiense tem 28 pontos e lidera o campeonato com mais sete do que o Lens que venceu por 4-1 o Metz. Quanto ao Marselha está no quarto lugar com 18 pontos.

Lionel Messi (direita), avançado argentino do Paris Saint-Germain. © NICOLAS TUCAT AFP

Juventus e Inter de Milão empataram com golos

O jogo grande da nona jornada do campeonato italiano de futebol acabou com um empate a uma bola entre o Inter de Milão e a Juventus.

Os tentos foram apontados pelo avançado bósnio Edin Dzeko para o Inter e pelo avançado argentino Paulo Dybala, de grande penalidade, para a Juventus.

Na tabela classificativa, a equipa de Milão está na terceira posição com 18 pontos, a sete dos líderes, o Nápoles e o AC Milan. Quanto ao clube de Turim ocupa o sexto lugar com 15 pontos.

Um fim-de-semana intenso nas maiores ligas europeias com emoções, goleados e polémicas.

