Ásia

Myanmar fora da cimeira da ASEAN

Pela primeira vez na história, a ASEAN excluiu de uma cimeira um dos seus membros, Myanmar. © Romeo GACAD AFP/Archivos

Texto por: Marco Martins 1 min

A cimeira da ASEAN - Associação de Nações do Sudeste Asiático - abre nesta terça-feira com as edições 38 e 39 a decorrer em vídeo-conferências. Pela primeira vez na história, esta associação excluiu um dos seus membros, Myanmar.