ACCS e Sporting CP defrontam-se na Liga dos Campeões de futsal

A primeira fase de grupos da Liga dos Campeões de futsal começa nesta quarta-feira, 27 de Outubro, com dois representantes portugueses: Benfica e Sporting, e um francês: o ACCS. Na jornada inaugural, os sportinguistas defrontam os parisienses.

Publicidade Continuar a ler

O ACCS, campeão de França, e o Sporting Clube de Portugal, campeão português e último vencedor da Liga dos Campeões de futsal, defrontam-se nesta quarta-feira na Eslovénia, palco do Grupo 2.

Murilo Duarte, atleta brasileiro do ACCS, vai realizar um sonho, participando pela primeira vez na prova: “Primeira experiência e a gente já vai defrontar o actual Campeão. Primeiro a gente vê isto como uma grande oportunidade para mostrar o nosso potencial, o nosso trabalho no dia-a-dia. A gente sabe o nosso potencial e sabe onde queremos chegar. A equipa vai jogar, jogo a jogo, buscando a qualificação. Eu tenho a certeza absoluta de que, com o trabalho que a gente fez e a preparação, vamos chegar lá com grandes chances de nos qualificar para a próxima etapa da Champions League”, admitiu o jogador.

Quanto ao Sporting CP é um adversário complicado, mas não imbatível: “A equipa deles tem muitos jogadores que participaram na final do Mundial. Conseguimos identificar algumas características do nosso adversário, e isso vai-nos ajudar durante a partida. Dentro do campo são cinco contra cinco e queremos ganhar o nosso lugar na prova”, assegurou.

Murilo Duarte afirmou ainda que não se pode pensar no quarto lugar, eliminatório, aliás seria importante vencer o primeiro jogo: “Temos de ter o pensamento em vencer o primeiro jogo. Vencendo o primeiro jogo, tudo vai ser mais fácil. Se vencermos o Sporting, vamos estar mais tranquilos. Cada jogo vai ser uma final. Vamos fazer grandes jogos e vamos alcançar o apuramento”.

O atleta de 28 anos, que saiu pela primeira vez do Brasil para jogar na Europa, realçou que é um sonho jogar na Liga dos Campeões: “É uma emoção muito grande. É um sonho de criança estar a participar na melhor prova do mundo contra as melhores equipas do mundo. É uma conquista, porém a gente sabe que chegando aqui, queremos sempre mais. Passo a passo, ultrapassando a primeira fase, porque não chegar a uma final four. Seria algo incrível para o ACCS e para nós jogadores. Bons resultados na Champions podem fazer crescer ainda mais o projecto do ACCS”, concluiu.

Murilo Duarte, atleta brasileiro do ACCS 27-10-2021

Murilo Duarte, atleta do ACCS. © Marco Martins/RFI

Para Thiago Bolinha, atleta azeri do ACCS, a equipa francesa pode vencer todos os adversários: “Um grupo muito difícil. Apesar de haver três equipas apuradas em quatro. Serão jogos muito difíceis. Atyrau é uma equipa do Cazaquistão muito forte, o Sporting é o actual campeão da Champions League, e o Dobovec é uma equipa da Eslovénia que mistura jogadores da Croácia e da Eslovénia. Vão ser três partidas muito difíceis. Temos equipa para vencer as três equipas, como também temos condições de perder frente aos três adversários. Cada jogo será uma final”, afirmou.

Para o atleta que representa o Azerbaijão, um triunfo pode ser suficiente para carimbar o passaporte para a próxima fase: “Sabemos que um triunfo pode ser suficiente para alcançar o apuramento, mas sabemos que vai ser uma guerra a cada jogo. Jogar frente ao Sporting logo no primeiro jogo, será um desafio muito difícil. Mas eu acredito que a nossa equipa está preparada”, atirou.

Thiago Bolinha, de 34 anos, acredita que não é impossível chegar à final four: “A nossa equipa tem condições tranquilas de chegar na final four. Primeiro temos de pensar nesta fase. Passar desta fase para ir para a fase de grupos, Elite Round, onde apenas o primeiro vai seguir em frente para a final four. Vai ser claramente difícil, mas temos condições de chegar numa final four”, concluiu.

Thiago Bolinha, atleta do ACCS 27-10-2021

Thiago Bolinha, atleta do ACCS. © Marco Martins/RFI

O ACCS, clube da região parisiense, sagrou-se Campeão de França mas foi despromovido para a segunda divisão após problemas administrativos.

Recorde-se que o plantel do clube francês conta com o internacional português, e recentemente campeão do mundo, Ricardinho.

Nesta fase, os jogos do Grupo 2 decorrem na Eslovénia e há apenas um encontro entre cada uma das equipas, o que significa que haverá três jornadas. De notar que os três primeiros, em quatro equipas, seguem em frente na prova.

Reportagem de Marco Martins 27-10-2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro