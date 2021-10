Crise política/Portugal

Crise política confirmada em Portugal

Primeiro-ministro português, António Costa. AP - Armando Franca

Texto por: RFI 1 min

Em Portugal, o orçamento do Estado foi ontem chumbado na generalidade, com votos do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal, uma decisão que abre caminho para uma crise política que levará vários meses a ser resolvida.