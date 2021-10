Josh Cavallo, primeiro futebolista profissional em actividade a assumir homossexualidade

Josh Cavallo, médio australiano que actua no Adelaide United.

Josh Cavallo, médio australiano que actua no Adelaide United, é o primeiro futebolista em actividade a assumir a homossexualidade.

Na quarta-feira 27 de Outubro, o médio australiano de 21 anos, Josh Cavallo, através de um vídeo, anunciou ser homossexual: “Olá a todos. Eu sou o Josh Cavallo, estou em minha casa, em Adelaide, e há algo pessoal que quero partilhar com todos: Sou futebolista e sou homossexual”.

O atleta australiano decidiu exprimir-se e sair do silêncio: “Lutei contra a minha sexualidade durante mais de seis anos, e estou satisfeito por esse assunto estar resolvido”.

Durante o vídeo, o jovem jogador acabou por falar do sofrimento que teve e do sentimento de vergonha que tinha até agora, admitindo que escondia quem era verdadeiramente: “A crescer, senti sempre a necessidade de me esconder, porque tinha vergonha. Vergonha de não poder fazer aquilo de que gosto e ser homossexual. A esconder quem eu realmente sou, para perseguir um sonho de criança”.

Pela primeira vez um futebolista abriu o livro durante a sua carreira, visto que alguns atletas já assumiram ser homossexuais, mas depois das respectivas carreiras.

Este ‘coming-out’ acabou por ser aplaudido nas redes sociais por vários jogadores como o luso-francês Antoine Griezmann, avançado do Atlético Madrid, ou ainda o sueco Zlatan Ibrahimovic, avançado do AC Milan.

Justin Fashanu, um caso dramático

Em 1990, o avançado inglês com origens nigerianas, Justin Fashanu, que actuava em pequenas ligas após ter jogado na primeira divisão inglesa, revelou ser homossexual. Foi o primeiro futebolista a assumir a homossexualidade mas foi completamente rejeitado pelo mundo do futebol e até pela própria família.

8 anos depois, com 37 anos, Justin Fashanu suicidou-se, ele que foi acusado de agressão sexual contra um jovem de 17 anos. Na altura Justin Fashanu era treinador-adjunto de uma equipa em Atlanta. Como última mensagem, o antigo avançado britânico deixou uma carta aberta: “Não agredi esse rapaz. Foi uma relação aceite por ambas as partes. No dia a seguir ele pediu-me dinheiro. Porque fugi? A justiça é injusta. Sinto que não teria um julgamento imparcial devido à minha homossexualidade”. Um processo que não teve desfecho.

Uma história de outros tempos, abordada por Josh Cavallo na sua intervenção. De notar que durante a temporada 2020/2021, Josh Cavallo realizou 21 jogos com a camisola dos australianos do Adelaide United.

Josh Cavallo, médio australiano. © Handout ADELAIDE UNITED FOOTBALL CLUB/AFP

