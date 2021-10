Sporting CP, SL Benfica e ACCS venceram na segunda jornada da Liga dos Campeões de futsal

A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futsal decorreu na quinta-feira, 28 de Outubro, com triunfos dos dois representantes portugueses: Benfica e Sporting, e da equipa francesa, ACCS.

O Sporting Clube de Portugal, campeão português e último vencedor da Liga dos Campeões de futsal, venceu por 8-1 o Atyrau do Cazaquistão num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo 2, que decorre na Eslovénia.

Os golos leoninos foram apontados pelo italiano Diego Cavinato, que bisou, pelo português Zicky Té, pelo luso João Matos, pelo português Tiago Macedo, pelo brasileiro Caio Ruiz, pelo guarda-redes português Bernardo Paçó, e pelo brasileiro Waltinho.

Também a contar para a segunda jornada do Grupo 2, o ACCS, campeão de França, venceu por 5-4 os eslovenos do Dobovec.

Os tentos parisienses foram marcados pelo francês Souheil Mouhoudine, pelo francês Nélson Lutin, pelo marroquino Soufiane El-Mesrar e pelo marroquino Bilal Bakkali, que bisou.

Na tabela classificativa o Sporting CP lidera com 6 pontos, à frente dos eslovenos do Dobovec e dos franceses do ACCS com três pontos, isto enquanto o Atyrau do Cazaquistão ainda não pontuou.

Já neste sábado 30 de Outubro, o Sporting CP defronta o Dobovec, enquanto o ACCS mede forças com o Atyrau.

SL Benfica venceu segundo jogo

O Benfica triunfou por 5-1 frente aos russos do Sinara Yekaterinburg num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo 1, que decorre na Eslováquia.

Os golos foram apontados pelo iraniano Hossein Tayebi, que bisou, pelo russo Robinho, pelo português Silvestre Ferreira e pelo russo Rômulo.

Na tabela classificativa o SL Benfica lidera com seis pontos, à frente dos russos do Sinara Yekaterinburg e dos belgas do Halle-Gooik com três pontos. Os belgas venceram por 7-1 os eslovacos do Lucenec.

Já neste sábado 30 de Outubro, o Benfica defronta o Lucenec, enquanto o Sinara Yekaterinburg mede forças com o Halle-Gooik.

De notar que os três primeiros, em quatro equipas, seguem em frente na prova.

