G20 estabelece consenso sobre aquecimento global mas incógnita persiste

Um gráfico representando as emissões de gases com efeito de estufa, por habitante, nos países do G20. A cimeira de Roma ,encerrada a 31 de Outubro de 2021, revelou as dificuldades que os Estados mais ricos do mundo têm em chegar a um consenso sobre o combate ao aquecimento global. John SAEKI AFP/File

Texto por: RFI 2 min

Com em pano de fundo o início da Cop26 em Glasgow, os líderes do G20 encerraram a cimeira de Roma sob pressão para chegaram a um consenso, no que toca à redução de gases com efeito de estufa,uma das principais causas do aquecimento climático. Paralelamente, o Presidente Macron avistou-se com Boris Jonhson para abordar o conflito sobre as zonas de pesca. Ambos preconizam o desanuviamento da recente escalada.