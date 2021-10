COP26/Meio ambiente

Cop-26, última oportunidade que coloca humanidade perante escolha difícil

Dois transeuntes passam ao lado de um cartaz que anuncia a COP26, vista pelos organizadores como a última oportunidade para que os dirigentes mundiais optem pelas boas resoluções, de forma a combater as alterações climáticas. A conferência mundial sobre o clima iniciada a 31 de Outubro de 2021 na citada região industrial escocesa, encerra no dia 12 de Novembro. Andy Buchanan AFP

A COP26, conferência sobre as mudanças climáticas tem início em Glasgow, na Escócia, como a "última esperança" de limitar o aquecimento a 1,5° C, objectivo ambicioso definido no Acordo de Paris em 2015. Eis como Alok Sharma, presidente da cimeira de Glasgow, qualifica o evento. Segundo Sharma, durante a pandemia a questão do aquecimento climático, continuou na actualidade.