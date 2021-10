Fumo Kishida poderia conservar poder após eleições japonesas antecipadas

O Primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, aqui apontando para um quadro com resultados eleitorais em Tóquio, no dia 31 de Outubro de 2021, segundo estimativas, vai continuar na função, mas a coligação no poder não obterá a maioria absoluta como era o desejo de Kishida. O seu partido, Partido Liberal Democrático corre o risco de perder influência, em caso de uma fraca vitória nas eleições gerais antecipadas.

A coligação japonesa no poder, liderada pelo Primeiro-ministro cessante caminha para uma vitória eleitoral, mas não deveria obter a maioria absoluta, como o desejava Fumio Kishida, ao optar por eleições gerais antecipadas . As últimas projecções recolhidas à boca da urna apontam para um triunfo da coligação liderada por Kishida.

Fumio Kishida, de 64 anos de idade, que tinha tomado posse há um mês como chefe do governo do Japão, deveria permanecer no cargo, após as eleições gerais antecipadas de 31 de Outubro de 2021.

As últimas projecções recolhidas à boca da urna, apontam para uma vitória da coligação formada pelo jovem partido Komeito e pelo Partido Liberal Democrático, liderado por Fumio Kishida, que substituiu em Setembro de 2021 Yoshihide Suga na chefia da formação política, que governa o país asiático desde há várias décadas.

Suga apresentou a sua demissão há um ano, depois de ter sido alvo de críticas pela sua gestão da pandemia

Todavia os analistas japoneses consideram que a vitória por uma fraca percentagem de votos do PLD, poderia ser objecto de debate no seio do partido, sobre a popularidade de Fumio Kishida e a sua capacidade a liderar o Japão.

Segundo o canal de televisão público NHK, a coligação poderá obter entre 239 e 288 dos 465 assentos da câmara baixa do Parlamento japonês.

O canal privado, Asahi TV, estima em 280 assentos a vitória possível da coligação centrista, o que significa um recuo comparado com os seus 305 deputados no anterior parlamento.

De acordo com os analistas, o eventual recuo da coligação liderada por Fumio Kishida, significa o enfraquecimento do Partido Liberal Democrático, que governa o Japão,praticamente desde 1950.

Kishida, que visava uma maioria absoluta no Parlamento japonês, informou que uma vez declarada oficialmente a vitória eleitoral da sua coligação, implementará medidas para lutar com mais eficácia contra a epidemia de Covid-19, assim como espera relançar a economia do país por intermédio de um plano, de um montante de várias dezenas de trilhões de yen.

