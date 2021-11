António Guterres espera que a COP26 "salve a humanidade"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu, esta segunda-feira, em Glasgow, na Escócia, que a COP26 "salve a humanidade", confrontada com as mudanças climáticas.

Diante de dezenas de dirigentes mundiais, presentes em Glasgow, na Escócio, António Guterres pediu que a COP26 "salve a humanidade", confrontada com as mudanças climáticas.

“É tempo de dizer Chega. Chega de agredir a biodiversidade. É preciso deixar de tratar a natureza como se fosse lixo, estamos a cavar a nossa própria sepultura”, denunciou, secretário-geral da ONU

"Antes de continuar a lapidar o planeta, vamos antes escolher o nosso futuro e vamos salvar a humanidade", defendeu António Guterres

O secretário-geral da ONU considera que a dependência nos combustíveis fósseis está a conduzir a humanidade " à beira do precipício".

O responsável pelas Nações Unidas evidenciou que os países do G20 têm uma responsabilidade acrescida neste processo, uma vez que são responsáveis por 80 por cento das emissões.

"Os países desenvolvidos e as economias emergentes devem construir coligações capazes de criar as condições financeiras e tecnológicas para acelerar a descarbonização da economia e a eliminação do carvão", lembrou Guterres.

Para os estados insulares em particular, ameaçados pela elevação do nível do mar, o fracasso da COP26 representa “uma sentença de morte".

A Cimeira do Clima das Nações Unidas recebe esta segunda-feira os líderes mundiais e as propostas de cada país para combater as alterações climáticas. Esperam-se prazos concretos e metas mais ambiciosas na luta contra o aquecimento global, seis anos depois do Acordo de Paris.

