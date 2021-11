Líderes mundiais procuram consenso em Glasgow avisando que objectivos não vão ser alcançados

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, a chanceler alemã, Angela Merkel, o primeiro-ministro Boris Johnson, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, em conversações informais na cimeira do G20, em Roma, que reuniu antecedendo a COP-26 que começou no domingo em Glasgow.

O tom entre os principais líderes mundiais não é positivo para o arranque da COP-26, que decorre em Glasgow, com Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, a avisar que os objectivos sobre a redução de emissões de dióxido de carbono não vão ser alcançados e com Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, a apontar o dedo às ausências da China e da Rússia.

Publicidade Continuar a ler

Ao contrário do que organizações internacionais, ambientalistas e jovens esperavam, o encontro em Glasgow sobre o futuro das alterações climáticas, a COP-26, não parece vir a marcar a agenda global de forma a evitar o aumento das temperaturas acima dos 1,5ºC.

Já entre o G20, grupo dos países mais ricos do Mundo, que se reuniu em Roma, os consensos sobre novas metas para travar o aquecimento global foram difíceis, deixando alguns líderes, como Boris Johson, primeiro-ministro britânico, claramente desapontados.

"Não tenhamos dúvidas, não vamos alcançar as metas e temos de ser honestos connosco", lamentou o mestre de cerimónias da COP-26.

No seu discurso perante as mais de 30 mil pessoas que vão passar por esta cimeira, Jonhson vai lembrar que "é meia-noite menos um quarto" no relógio da Humanidade e que o tempo de agir é agora.

Já Joe Biden, Presidente norte-americano, classificou a ausência de compromissos e de interesse de XI Jinping, Presidente chinês, e Vladimir Putin, Presidente russo, como decepcionante.

"Em relação à decepção, isso está ligado ao facto de que não só a Rússia não apareceu, como a China basicamente não propôs nada a nível de compromissos para chegar a um acordo", lamentou o líder norte-americano.

Outra ausência de peso é Recep Tayyip Erdoğan, Presidente da Turquia, que alega que as autoridades britânicas não lhe garantiram o nível de segurança necessário para se deslocar até Glasgow.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, já tinha avisado há dias que este encontro tem "sérios riscos" de não estar à altura dos desafios globais, caso os governos e os seus líderes não se empenhem numa verdadeira mudança face aos desafios das alterações climáticas.

De Glasgow deveria sair reforçado o objectivo já definido na COP-21, no Acordo de de Paris em 2015, de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro