Afeganistão: Atentado suicida em hospital de Cabul faz 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após duas explosões, seguidas de um tiroteio, junto ao maior hospital militar de Cabul, no Afeganistão. As autoridades talibã falam em atentado suicida.

A primeira explosão foi ouvida perto do Hospital Militar Sardar Mohammad Dawood Khan por volta das 13 horas locais. Seguiram-se tiros, depois uma segunda explosão e mais tiros, relataram os jornalistas da AFP.

As duas explosões às portas do hospital militar de Cabul fizeram pelo menos 19 mortos e 50 feridos, esta terça-feira, confirmou o ministério da Saúde do recém-formado governo talibã, que fala em atentado suicida.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas a agência estatal de notícias Bakhtar avança que vários jihadistas do Daesh invadiram o hospital e entraram em confronto com as forças de segurança.

O Hospital Militar Sardar Mohammad Dawood Khan sofreu em Março de 2017 um atentado suicida alegadamente realizado pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), causando dezenas de mortos e feridos.

O último ataque na capital do Afeganistão ocorreu a 3 de Outubro tendo a explosão junto à mesquita de Id Gah provocado a morte de cinco pessoas. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Daesh.

