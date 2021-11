Presidentes de Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe discursaram na COP-26

Os Presidentes de Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe discursaram esta manhã no âmbito da COP-26 em Glasgow, no painel sobre as metas e planos dos diversos países participantes que tem decorrido ao longo desta terça-feira. Uma apresentação durante a qual reafirmaram o seu compromisso na luta contra o aquecimento global mas em que alguns não deixaram de apontar a necessidade de haver mais apoio por parte dos países mais industrializados.

Na sua intervenção, o Presidente João Lourenço reiterou o compromisso do seu país na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas através de várias iniciativas e prometeu, em particular, aumentar para 70% o uso de fontes renováveis de energia até 2025.

"A República de Angola considera as mudanças climáticas um dos maiores desafios que enfrenta a humanidade" começou por considerar o chefe de Estado angolano ao especificar que actualmente a matriz energética deste país que é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, já inclui 62% de fontes renováveis.

"Angola definiu a sua contribuição concretizada na redução da intensidade carbono na produção de energia eléctrica no horizonte 2025 e acções complementares no domínio da gestão sustentável das florestas, transportes e agricultura" explicitou o presidente cujo país é um dos mais de 100 países subscritores do novo acordo anunciado hoje para lutar contra a desflorestação a nível mundial.

Presidente João Lourenço na COP-26

Também presente na cimeira, o Presidente da Guiné-Bissau não deixou de sublinhar que o seu país é "altamente ameaçado pela subida do nível do mar, erosão costeira, entre outros riscos ligados às alterações climáticas, e com enormes vulnerabilidade extremas por ser um país africano, um pequeno estado insular em desenvolvimento”.

Ao destacar que apesar de ter uma participação "insignificante" nas emissões globais de gases com efeito de estufa, a Guiné-Bissau compromete-se a reduzir em 30% as emissões poluentes até 2030, tendo como referência os níveis de 2019, Umaro Sissoco Embalo colocou o acento sobre a importância de os países desenvolvidos se mobilizarem sobre o financiamento do fundo de "adaptação" a favor dos países africanos.

De acordo com um relatório publicado na semana passada, só em 2023 é que os países desenvolvidos vão conseguir mobilizar os 100 mil milhões de dólares prometidos para apoiar os países mais fragilizados perante as alterações climáticas.

“A crise da pandemia covid-19 não deve inviabilizar a agenda do financiamento do clima”, considerou Umaro Sissoco Embalo segundo o qual "é necessária uma resposta multilateral mais gradual e em grande escala para enfrentar a crise climática”.

Presidente Umaro Sissoco Embalo na COP-26

Igualmente em tom de urgência, o Presidente são-tomense, recordou que o seu país já perdeu 4% do seu território devido à subida do nível do mar, uma consequência das alterações climáticas.

Expressando-se em francês perante os seus homólogos, Carlos Vila Nova sublinhou que a situação pode vir a piorar, já que "eventos extremos ao nível do mar que anteriormente ocorriam uma vez a cada 100 anos, podem ocorrer todos os anos até o final deste século”.

À semelhança do Presidente guineense, também Carlos Vila Nova apelou a um apoio financeiro dos países mais desenvolvidos. "Com todas estas consequências dramáticas, as nações vulneráveis e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento estão cada vez mais frustrados, pois os nossos pedidos e necessidade de colaboração continuam sem resposta de outras nações mais ricas e do G20”, declarou o chefe de Estado são-tomense.

Desde domingo e até ao dia 12 de Novembro estão reunidos em Glasgow, na Escócia, mais de 120 líderes políticos e milhares de cientistas e activistas no âmbito da 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, no intuito de reflectir sobre meios de reflectir sobre meios de reduzir de forma mais drástica as emissões de gases com efeito de estufa até 2030, numa altura em que todos os ponteiros estão no vermelho para o planeta.

Esta conferência acontece seis anos depois da COP-21 em Paris durante a qual foi assinado um acordo estabelecendo como objectivo o de limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial. Uma meta que apesar dos compromissos assumidos na época, não tem estado a ser seguida de acções concretas. De acordo com dados da ONU, até ao final do século, a temperatura média do planeta poderá aumentar numa média de mais de 2,7 ºC, com consequências catastróficas para várias áreas do globo.

