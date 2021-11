Eleições para governadores e autarcas nos Estados Unidos um teste para Biden

O republicano e empresário Glenn Youngkin(à esquerda) e o democrata e o antigo governador Terry McAuliffe (à direita) concorreram a governação do Estado de Virgínia, numa das eleições consideradas como um teste para a presidência de Joe Biden, na perspectiva das eleições intercalares de 2022. Youngkin é o novo governador-eleito do Estado de Virgínia. Ele tomará posse no dia 15 de Janeiro de 2022.

Anna Moneymaker, WIN MCNAMEE GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File