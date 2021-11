Biden apela parlamentares a adoptar seu plano de recuperação económica

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aqui em Washington no dia 3 de Novembro de 2021 apelou o Congresso e designadamente os democratas a adoptar o seu plano de recuperação económica e social, de forma a melhorar as condições de vida dos seus concidadãos.

Com em pano de fundo os ecos da derrota dos democratas no Estado de Vírgina, na eleição para os governadores norte-americanos, o Presidente Joe Biden apelou na quarta-feira os membros do Congresso a adoptar as suas reformas e nomeadamente o seu plano recuperação económica e social.

O Presidente Joe Biden considerou que a derrota do democrata Terry McAulliffe, na eleição para governador do Estado de Virgínia, não deve desviar as atenções dos seus partidários do objectivo da actual administração norte-americana, que é a implementação de reformas e a melhoria das condições de vida dos seus concidadãos.

Biden apelou os congressistas e designadamente os democratas a contribuírem para a adopção do seu plano Build Back Better (BBB)

O chefe de Estado norte-americano sublinhou que o referido pacote poderá melhorar rapidamente a situação, numa altura em que a população está confrontada com dúvidas no que diz respeito ao futuro.

Segundo os analistas, perante as suas divergências internas, as maiorias democratas na Câmara dos Representantes e no Senado, correm o risco de cisão.

Por outro lado, o descontentamento crescente dos eleitores frente as hesitações dos congressistas democratas no que toca à adopção dos planos de recuperação, prometidos pelo Presidente Biden, enfraquece a actual administração da Casa Branca.

De acordo com observadores locais, a vitória do republicano Glenn Youngkin sobre o democrata Terry McAulliffe na eleição para governador do Estado de Virgínia, assim como o triunfo cerrado de Phil Murphy no New Jersey, Estado essencialmente democrata, representam uma séria advertência para o Partido Democrata, na perspectiva das intercalares de 2022.

O principal núcleo de democratas no seio do Congresso prometeu acelerar o programa legislativo de Joe Biden, na esperança de adoptar dois projectos de lei, de um valor total de 2.750 mil milhões de dólares.

Ambos projectos não foram adoptados até a data, devido às querelas internas entre democratas progressistas e moderados.

