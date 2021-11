Futebol: Sporting CP goleou, FC Porto e PSG empataram na Champions

A quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus terminou na quarta-feira 3 de Novembro com o triunfo do Sporting CP, e os empates do FC Porto e do Paris Saint-Germain.

O Sporting Clube de Portugal goleou por 4-0 os turcos do Besiktas num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os tentos leoninos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves, que bisou, pelo avançado português Paulinho, e pelo avançado espanhol Pablo Sarabia.

Com este triunfo, os lisboetas ocupam o terceiro lugar com seis pontos, os mesmos que os germânicos do Borussia Dortmund. A equipa alemã foi derrotada por 1-3, em casa, pelos holandeses do Ajax, clube que lidera o agrupamento com 12 pontos. Quanto ao Besiktas está na última posição e ainda não pontuou.

Na próxima jornada, a 24 de Novembro, o Sporting CP recebe o Borussia Dortmund, enquanto o Ajax desloca-se ao terreno do Besiktas.

PSG e FC Porto empataram

O Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno dos germânicos do RB Leipzig e empatou a duas bolas num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo A.

Com este empate, os parisienses descem para o segundo lugar com oito pontos, enquanto os ingleses do Manchester City sobem à liderança com 9 pontos, isto após o triunfo dos ‘Citizens’ por 4-1 frente aos belgas do Club Brugge.

Os belgas estão na terceira posição com quatro pontos, enquanto os alemães estão no último lugar com um ponto.

Na próxima jornada, a 24 de Novembro, o PSG desloca-se ao terreno do Manchester CIty, enquanto o Club Brugge recebe o RB Leipzig.

Quanto ao FC Porto deslocou-se ao terreno do AC Milan e empatou a uma bola num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo B. O único tento portista foi apontado pelo avançado colombiano Luis Díaz, enquanto o tento dos italianos foi marcado na própria baliza pelo defesa do FC Porto, o congolês Chancel Mbemba.

Com este resultado, os dragões ocupam o segundo lugar com 5 pontos, à frente dos espanhóis do Atlético Madrid que perderam por 2-3, em casa, frente aos britânicos do Liverpool. Os ‘Reds’ lideram o agrupamento com 12 pontos. De notar que o AC Milan está na última posição com apenas um ponto.

Na próxima jornada, a 24 de Novembro, o FC Porto desloca-se ao terreno do Liverpool, enquanto o Atlético Madrid recebe o AC Milan.

Georginio Wijnaldum, médio do PSG, apontou dois golos no empate a duas bolas frente ao RB Leipzig. © REUTERS - ANNEGRET HILSE

Real Madrid na liderança

No Grupo D, o Real Madrid derrotou por 2-1 os ucranianos do Shakhtar Donetsk, enquanto o Inter de Milão venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Sheriff, equipa da Moldávia.

Na tabela classificativa, os ‘Merengues’ lideram com 9 pontos, à frente dos italianos com 7 pontos, do Sheriff com 6, e do Shakhtar Donetsk com apenas um ponto.

Lille venceu na terça-feira 2 de Novembro

O Lille venceu pela primeira vez na edição 2021/2022 da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol. A equipa do Norte da França triunfou por 1-2 na deslocação ao terreno dos espanhóis do Sevilha.

Os espanhóis abriram o marcador com um tento do avançado argentino Lucas Ocampos, no entanto os ‘Dogues’ reagiram e apontaram dois tentos pelo avançado canadiano Jonathan David, de grande penalidade, e pelo avançado francês Jonathan Ikoné.

De notar que o Lille conta com seis lusófonos no plantel: o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o defesa português José Fonte, o moçambicano Reinildo, o português Xeka, o internacional português com origens cabo-verdianas e são-tomenses Renato Sanches e o britânico com origens portuguesas e angolanas Angel Gomes.

Na tabela classificativa, os austríacos do Red Bull Salzburg lideram o Grupo G com 7 pontos, isto apesar da derrota por 2-1 na deslocação ao terreno dos germânicos do Wolfsburgo.

No segundo lugar está o Lille com cinco pontos, os mesmos que o Wolfsburgo, isto enquanto o Sevilha ocupa o último lugar com três pontos.

Na próxima jornada, a 23 de Novembro, o Lille recebe o Red Bull Salzburg, enquanto o Sevilha acolhe o Wolfsburgo.

SL Benfica goleado pelo Bayern

Após uma derrota caseira por 0-4 frente aos alemães, o SL Benfica deslocou-se ao terreno dos germânicos do Bayern Munique e voltou a ser goleado, desta vez por 5-2.

Os golos foram apontados pelo avançado polaco Robert Lewandowski, que marcou três golos, pelo avançado alemão Serge Gnabry e também avançado germânico Leroy Sané. Quanto aos tentos dos encarnados foram marcados pelo defesa brasileiro Morato e pelo avançado uruguaio Darwin Núñez.

Na tabela classificativa, o Bayern Munique lidera o Grupo E com 12 pontos, e já se apurou para os oitavos, enquanto o FC Barcelona está no segundo lugar com 6 pontos, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Dínamo Kiev.

O terceiro lugar é ocupado pelo Benfica com quatro pontos, enquanto o Dínamo Kiev está no último posto com apenas um ponto.

Na próxima jornada, a 23 de Novembro, a equipa de Lisboa desloca-se a Barcelona, enquanto o Dínamo Kiev recebe o Bayern Munique.

Cristiano Ronaldo, mais um golo

Nos outros grupos, o Manchester United lidera o Grupo F com 7 pontos, isto após o empate a duas bolas frente aos italianos da Atalanta. O português Cristiano Ronaldo apontou os dois tentos da equipa inglesa. O Villarreal partilha o primeiro lugar com os ‘Red Devils’, isto após o triunfo por 2-0 frente aos suíços do Young Boys.

Por fim no Grupo H, os italianos da Juventus lideram com 12 pontos e já estão apurados, isto após o triunfo por 4-2 frente aos russos do Zenit. No segundo lugar, quase com o apuramento adquirido, estão os britânicos do Chelsea, detentor do título na Liga dos Campeões com 9 pontos, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno dos suecos do Malmö.

Robert Lewandowski, avançado polaco do Bayern Munique. © Tobias SCHWARZ AFP

