Alterações Climáticas: Greta Thunberg diz que chega de "blá, blá, blá"

Greta Thunberg, activista sueca, defendeu que a COP26 reduz-se a cerca de duas semanas de exaltação do 'status quo' da ação climática e do "blá, blá, blá" dos políticos.

Centenas de jovens activistas ambientais marcaram presença junto à Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Glasgow, para pressionar os governos a agirem contra o aquecimento global da terra. Greta Thunberg defendeu que a COP26 reduz-se a cerca de duas semanas de exaltação do 'status quo' da acção climática e do "blá, blá, blá" dos políticos.

Publicidade Continuar a ler

Vários movimentos de jovens, como Fridays for Future iniciado por Greta Thunberg, saíram às ruas de Glasgow, esta manhã, exigindo uma resposta eficaz dos governos na luta contra as alterações climáticas.

A jovem activista sueca acusou a COP26 de ser "a mais exclusiva das cimeiras mundiais do clima e uma montra para os países ricos" e que se reduz a cerca de duas semanas de exaltação do 'status quo' da ação climática e do "blá, blá, blá" dos políticos.

Vários acordos aprovados esta quinta-feira comprometem os países do mundo a travar produção de electricidade a carvão, mas nações-chave como os Estados Unidos ou a China ficaram de fora.

Há também um novo compromisso de países e instituições financeiras de deixar de financiar projectos internacionais de combustíveis fósseis até ao final de 2022 e combater a desflorestação até 2030.

A organização não-governamental Oxfam alertou para o facto de, a manter-se o actual ritmo, apenas 1% dos países mais ricos do mundo vai exceder em 30% o objectivo de limitar a elevação da temperatura em 1,5ºC em 2030. As conclusões fazem parte de um estudo encomendado pela ONG intitulado "Desigualdade de Carbono em 2030 - emissões de consumo per capita e a meta de 1,5°C".

O estudo revela como promessas dos governos vão afectar as pegadas de carbono das pessoas mais ricas e mais pobres em todo o mundo, colocando-se a população mundial e todos os grupos de rendimento como se fossem um único país.

A 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas começou no domingo e termina em 12 de Novembro, na cidade escocesa de Glasgow.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro