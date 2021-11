Novo disco de ABBA quarenta anos depois provoca onda de nostalgia

Quarenta anos depois, a banda sueca Abba, volta a publicar un novo disco. Intitulado "Voyage", a nova produção foi acolhida favoravelmente pelos milhões de admiradores do grupo, mas a crítica especializada reagiu de maneira mitigada.

"Voyage" novo álbum de Abba, acolhido de maneira positiva por milhões de admiradores no mundo inteiro, encarna a nostalgia de um período em que o quarteto sueco ocupava a linha da frente da cena pop internacional e que os discos compactos se vendiam massivamente.

Desde a dissolução de facto dos Abba em 1982, após seu álbum "The visitors", que Agneta, Björn,Benny e Anni-Frid, não tinham publicado um nova produção.

Composto por dez canções, "Voyage" é o resultado de um projecto inciado há alguns anos. O opus, caracteriza-se pela habitual densidade da instrumentação inerente à música de Abba e por vozes como menos oitavas, sinal do que tempo passou.

Três das dez composições do disco, nomeadamente "I Still Have Faith in You", "Don't Shut Me Down" e "Just A Notion" (originalmente composta em 1978), agora revisitada, estão disponíveis nas plataformas de streaming do mundo inteiro.

Benny Andersson (74 anos), que tinha sugerido em 2018 a gravação do novo album à Agnetha Fältskog( 71 anos), Anni-Frid Lyngstad (75) e à Björn Ulvaeus (76 anos), considerou que o grupo não tem mais nada a provar.

Um maneira de dizer que os seus fãs não devem esperer por canções idênticas à "Waterloo", "Dancing Queen", "the winner takes it All", "Money,Money, Money", que marcaram a época gloriosa dos Abba, nos 1970.

A revista especializada, Rolling Stone, afirma que "Voyage" é um êxito no capítulo artistíco, enquanto nas suas páginas culturais o britânico The Guardian, acolheu o album parafreasando um dos sucessos dos Abba, com um sarcástico "No thank you for the music" ( Nao, obrigado pela música).

Em contrapartida,uma onda de nostalgia atravessou os admiradores dos Abba, nomeadamente na Suécia, onde alguns comovidos, afirmaram que esperavam há 40 anos pelo novo opus do lendário quarteto sueco.

Benny Andersson e Björn Ulvaeus, declararam recentemente a imprensa britânica, que "Voyage", nono disco de estúdio dos Abba, será o último album do grupo.

Ouça aqui "I Still Have In You", uma das composições de"Voyage".

"I Still Have Faith In You" by Abba

