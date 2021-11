Futebol

Bebé: «O Rayo Vallecano vai tentar trazer pontos do jogo frente ao Real Madrid»

Áudio 01:09

Bebé (centro), avançado luso-cabo-verdiano do Rayo Vallecano. Imagem de Arquivo. © AFP - CURTO DE LA TORRE

Texto por: Marco Martins 3 min

A décima terceira jornada da Liga Espanhola de futebol começou nesta sexta-feira 5 de Novembro com um triunfo por 0-1 do Cádiz na deslocação ao terreno do Athletic Bilbao. Durante este fim-de-semana, o jogo em destaque será o duelo madrileno entre o Real Madrid e o Rayo Vallecano.