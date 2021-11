Iraque: primeiro-ministro sai ileso de ataque

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhemi, saiu ileso esta madrugada de uma "tentativa de assassínio" com um drone explosivo, que teve como alvo a sua residência, em Bagdad.

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa Al Kadhimi, foi alvo de um ataque na Zona Verde de Bagdad, de acordo com um comunicado militar iraquiano divulgado este domingo, 7 de Novembro.

“Uma tentativa fracassada de assassínio contra o primeiro-ministro, comandante das Forças Armadas, com um drone armado de explosivo tentou atacar a residência do chefe de governo na chamada Zona Verde de Bagdad. O primeiro-ministro não ficou ferido e encontra-se bem de saúde. As forças de segurança tomaram as medidas necessárias para dar resposta a esta tentativa fracassada”, escreveu em comunicado o exército iraquiano.

Mustafa Al Kadhimi pediu “calma e moderação de todos”, momentos depois da sua residência ter sido atacada.

“Fui e continuo a ser um projecto de redenção para o Iraque e para o povo iraquiano. Os mísseis da traição não vão desanimar os crentes nem vão abalar a estabilidade e determinação das nossas forças de segurança para preservar a segurança do povo, vou fazer justiça recorrendo à lei“, escreveu no twitter o primeiro-ministro iraquiano.

A situação no Iraque tem estado tensa, com as milícias, apoiadas pelo Irão, a recusarem aceitar os resultados das eleições legislativas do mês passado. Num momento em que os partidos tentam criar coligações parlamentares, com base nos resultados preliminares do escrutínio.

Na sexta-feira, um protesto de apoiantes dos rebeldes, na Zona Verde - o antigo centro administrativo e militar da capital iraquiana - acabou em tragédia. As forças de segurança utilizaram gás lacrimogéneo e munições. Na troca de tiros um manifestante foi morto e dezenas de efectivos das forças do Iraque ficaram feridos.

