EUA reabrem fronteiras aéreas e terrestres

Os Estados Unidos reabriram as fronteiras aéreas e terrestres, após 20 meses de restrições.

Os Estados Unidos reabriram esta segunda-feira, 8 de Novembro, as fronteiras aéreas e terrestres, após 20 meses de restrições. Os cidadãos estrangeiros que queiram entrar em solo americano devem apresentar um certificado de vacinação completa e um teste covid com resultado negativo.

Publicidade Continuar a ler

Depois de 20 meses de restrições, as autoridades americanas decidiram reabrir as fronteiras aéreas e terrestres. Os cidadãos estrangeiros que queiram entrar em solo americano devem apresentar um certificado de vacinação completa e um teste Covid com resultado negativo, efectuado nos três dias anteriores.

Segundo a Casa Branca, os estrangeiros que desejam entrar nos Estados Unidos para visitas consideradas não essenciais, como turismo ou para encontros familiares, poderão fazê-lo tanto por via aérea como pela fronteira terrestre do México e Canadá.

A abertura das fronteiras ocorre depois de os Estados Unidos terem atingido 70% da sua população adulta totalmente vacinada, e com a administração de doses de reforço para maiores de 65 anos, e com a vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos a começar esta semana.

Os Estados Unidos aceitam todas as vacinas licenciadas pela Organização Mundial da Saúde incluindo a AstraZeneca.

A medida já fez disparar o preço das viagens, numa altura em que as companhias se preparam para um aumento dos passageiros com destino aos Estado Unidos. O levantamento das restrições também representa uma lufada de ar fresco para o sector da aviação civil, muito afectado pela pandemia de covid-19.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro