Irão exige garantias dos Estados Unidos sobre acordo nuclear internacional

O porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, declarou a 8 de Novembro de 2021, que os Estado Unidos devem dar garantias que não voltarão a retirar-se do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão, uma vez reintegrados no referido pacto.

O governo iraniano exige garantias do seu homólogo norte-americano, que em caso de as duas partes concordarem no que diz respeito à reintegração dos Estados Unidos no acordo internacional sobre o programa nuclear,os Estados Unidos não voltarão a retirar-se do pacto. A exigência de garantias, ocorre num altura em que as forças armadas iranianas iniciam exercícios no Estreito de Ormuz.

Publicidade Continuar a ler

As autoridades iranianas exigem garantias dos Estados Unidos, no que toca à sua permanência no acordo sobre o programa nuclear do Irão, uma vez concluída a reintegração dos norte-americanos no referido pacto, do qual Washington se tinha retirado unilateralmente em Maio de 2018, durante o mandato de Donald Trump.

Segundo o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, "os Estados Unidos devem provar que têm a capacidade e a vontade de dar garantias que não abandonarão novamente o acordo, em caso de as discussões actuais para reactivar o pacto intercional se concluam com êxito".

A República Islâmica do Irão exige também, que a totalidade das sanções norte-americanas decretadas pelo anterior presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sejam levantadas, no âmbito de um processo controlado.

As discussões indirectas entre o Irão e os Estados Unidos, para a reintegração dos norte-americanos no acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, terminam no dia 29 de Novembro de 2021.

As garantias pedidas por Teerão a Washington, ocorrem na mesma altura em que as forças armadas iranianas efectuam exercícios no sudoeste do Irão, próximo do estatégico Estreito de Ormuz.

De acordo com o Almirante Mahmoud Moussavi, porta-voz do exército iraniano, para os actuais exercícios, estes últimos representam uma séria advertência para os inimigos, bem como os que são mal intencionados à respeito do Irão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro