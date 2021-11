Alemanha regista mais de 50 mil novos casos de covid-19, OMS apreensiva

Uma enfermeira cuida de um paciente com covid-19 no Hospital Universitário de Leipzig no dia 8 de Novembro de 2021.

De acordo com dados oficiais, a Alemanha registou nestas últimas 24 horas 50 mil novas infecções por covid-19. Esta é a primeira vez que a Alemanha transpõe este patamar desde o começo da pandemia, as autoridades alemãs dando igualmente conta de 235 mortos num só dia.

A Alemanha bateu um triste record, acumulando 50 mil novos casos de infecções de ontem para hoje. Nesta quarta-feira, a chanceler Angela Merkel que está prestes a deixar o cargo, qualificou de "dramática" a situação no seu país, uma situação que é atribuída à taxa de vacinação dos alemães considerada baixa, 67%.

Para o sucessor de Merkel, Olaf Scholz, que deve assumir a chefia do governo alemão dentro de algumas semanas, "a primeira coisa e a mais importante é de não poupar esforços para que um número máximo de cidadãos seja vacinado. Nem todos estão convencidos ainda de que esta é a coisa certa".

Também a atingir records perante esta que é a quinta vaga na Europa, a Bélgica tem vindo a registar nos últimos dias uma média de 8 mil novos casos e aqui em França, tem-se ultrapassado os 12 mil casos diários, sendo que noutro ponto do continente, na Rússia, um dos países mais flagelados, ainda ontem registaram-se 1.237 mortos no espaço de 24 horas.

Uma situação perante a qual a Organização Mundial da Saúde teceu advertências ontem. De acordo com a OMS, a Europa corre o risco de somar mais meio milhão de mortes por covid-19 até ao início de Fevereiro do ano que vem. A Europa e Ásia Central, nomeadamente países como a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas, vão “enfrentar uma pressão elevada ou extrema” da sua capacidade hospitalar até ao início do ano que vem, essa região do globo podendo vir a acumular rapidamente 80 milhões de infecções.

De referir que de acordo com uma contagem da Agência France-Presse (AFP), a pandemia já ceifou mais de 5 milhões de vidas e infectou mais de 250 milhões de pessoas em todo o planeta. Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de óbitos, mais de 757 mil, em segundo lugar está o Brasil, com mais de 609 mil mortos e, em seguida, a Índia com mais de 461 mil mortos. Segundo estimativas da OMS, o impacto real da pandemia poderia ser duas a três vezes maior do que o balanço oficialmente estabelecido.

