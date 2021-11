Lançamento hoje da quarta edição do Fórum Mundial para a Paz em Paris

Cerca de 30 chefes de Estado e de Governo, incluindo a vice-presidente norte-americana Kamala Harris e vários líderes do continente africano, participam a partir de hoje no Fórum da Paz de Paris.

A redução das fracturas mundiais e a problemáticas da era digital, são o prato forte da edição 2021 deste fórum que se abre hoje e decorre até sábado aqui em Paris.

O presidente francês Emmanuel Macron e a vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris, são quem lançam este evento que decorre todos os anos na capital francesa desde 2018 e que tem por ambição se tornar num encontro de referência entre os líderes mundiais, à imagem por exemplo do Fórum Económico de Davos.

Este encontro que coincide com a conferência internacional sobre a Líbia nesta sexta-feira em Paris, reúne chefes de Estado e de governo de várias partes do globo, nomeadamente de África, estando prevista a participação dos presidentes Costa do Marfim, Nigéria, Senegal, Libéria, Botswana e Egipto. Também presentes estão os dirigentes de organizações internacionais como a OMS, o FMI, o Banco Africano de Desenvolvimento, assim como de ONGs e fundações, tais como a Fundação Bill e Melinda Gates ou ainda a Fundação de Georges Soros.

O painel de abertura deste fórum entra imediatamente num dos principais assuntos da cimeira, a regulamentação em matéria de ciberespaço, a cibersegurança, a luta contra o terrorismo, o extremismo e as fake-news. Noutro painel, será igualmente abordada a protecção dos menores, este fórum devendo igualmente ser a ocasião para ser apresentado no sábado o Observatório Internacional de Informação e Democracia, uma entidade que tem por objectivo tornar-se relativamente à desregulamentação democrática naquilo que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas para o aquecimento global.

