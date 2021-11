Avanços na COP-26 tidos como insuficientes para constituirem um balanço positivo

Delegados no plenário da COP-26 em Glasgow neste dia 12 de Novembro de 2021.

Houve avanços na negociação da Conferência do Clima em Glasgow mas podem não ser suficientes para concluir por um sucesso na COP-26 que decorre na Escócia.

Há ainda muitas pontas soltas e os representantes da sociedade civil não estão totalmente satisfeitos. Por isso realizaram esta tarde uma manifestação à porta da Conferência em Glasgow a pedir mais ambição.

O representante do Quénia afirmou no plenário que África fez o que podia para ajudar neste combate. Lembrando que a diferença de mais meio grau é mesmo relevante dado que o continente já está a sofrer na pele com o problema. "É uma questão de vida ou de morte", afirmou mesmo este delegado.

Também no plenário, John Kerry, enviado climático dos Estados Unidos, classificou este debate como "existencial" descrevendo a COP-26 como um lugar não de palavras mas de acção nas próximas horas.

Dentro da Conferência, a sociedade civil expressou-se numa declaração em nome dos povos do mundo, lida na Cimeira, onde pedem que os países do Norte paguem a sua "dívida climática", que seja alcançada uma meta global para a adaptação e resolvida a injustiça climática e as compensações por perdas e danos causados pelos fenómenos extremos.

A Cimeira está em aberto e perspectiva-se ainda uma noite negocial para resolver pontos em aberto, nomeadamente o financiamento climático e os mecanismos de implementação do Acordo de Paris.

Oiçamos José Pedro Frazão em Serviço Especial para a RFI.

José Pedro Frazão em serviço especial para a RFI a partir da COP-26 em Glasgow

