COP26/ Meio ambiente

Acordo difícil na COP 26 sem consenso sobre perdas por alterações climáticas

O presidente da COP26, Alok Sharma, afirmou no dia 13 de Novembro de 2021 que o acordo final da cimeira do clima não satisfará todos, mas progressos foram realizados. ANDY BUCHANAN AFP

Texto por: RFI 1 min

Na conferência do clima, os países membros da ONU fazem um último esforço para conseguirem ainda este sábado um acordo. O presidente da COP26 reconhece que as conclusões não vão satisfazer toda a gente, mas é equilibrado e todas as partes registam avanços. Não há consenso sobre perdas por alterações climáticas.