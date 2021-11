Eleições intercalares na Argentina com impacto da pandemia em pano de fundo

Os argentinos vão domingo às urnas para votar em eleições intercales, que segundo os analistas locais poderiam representar um verdadeiro teste para a governação do Presidente Alberto Fernandez e não só. Confrontado com dificuldades económicas e a progressão da pobreza no país sul-americano, Fernandez corre o risco de tornar-se minoritário nas duas câmaras parlamentares nacionais.

O impacto social e económico da pandemia de Covid-19 na Argentina poderia influenciar a maneira como os eleitores votam hoje nas eleições intercalares para as duas câmaras do Parlamento argentino.

Embora esteja a recuperar economicamente, depois de três anos de recessão, a segunda economia da América do Sul, está confrontada com uma taxa de inflacção de 41,8% e com o aumento da pobreza que afecta mais de metade da população.

Os 34,3 milhões de eleitores argentinos já enviaram sinais de descontentamento ao governo do Presidente Alberto Fernandez, durante as primárias de Setembro de 2021, nas quais o executivo de Buenos Aires foi objecto de um voto de protesto.

A coligação peronista de centro-esquerda no poder obteve 33% dos votos, frente à sua rival da direita neo-liberal que registou 37% dos sufrágios.

Em caso de a coligação governamental perder a maioria no Senado, torna-se minoritária ao nivel parlamentar, uma vez que a direita é maioritária na Câmara dos deputados, o que complicará os dois últimos anos do mandato do Presidente Alberto Fernandez.

No âmbito destas intercalares, serão renovados 127 dos 257 assentos da Câmara dos Deputados e 24 do Senado num total de 72.O Senado é presidido actualmente pela influente vice-presidente argentina, Cristina Kirchner.

Segundo os analistas locais, o escrutínio intercalar argentino tem um valor de teste, tanto para a coligação no poder, como para a sua homóloga na oposição, na perspectiva da eleição presidencial de 2023.

De acordo com a Câmara Eleitoral Nacional, a melhoria da situação sanitária, com 78% de vacinados a uma dose e 60% com duas, poderá ter repercussões indirectas no escrutínio, para o qual se espera um acréscimo da participação, em relação às primárias de Setembro último durante as quais 73% dos eleitores se deslocaram às urnas.

