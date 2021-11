Bielorrússia / União Europeia

Crise migratória: 27 dizem que vão adoptar mais sanções contra Minsk

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. AP - Maxim Guchek

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Antes mesmo da reunião hoje dos seus ministros dos negócios estrangeiros sobre a crise migratória com a Bielorrússia, a União Europeia já anunciou que iria adoptar novas sanções contra Minsk que acusa de ter orquestrado o afluxo massivo de migrantes rumo à fronteira com a Polónia em retaliação de um anterior pacote de medidas contra o regime de Lukashenko pela repressão da oposição no seu país.