Label InFiné assinala 15 anos de "combates diários"

Rone no anisversário do label InFiné

Desde de 2006 que o label independente francês InFiné cria novos espaços musicais sem fronteiras, partindo da música experimental que cruza registos clássicos electrónicos, num catálogo ecléctico no qual se destacam nomes como Rone ou Lucie Antunes.

Este fim-de-semana, o label InFiné festejou os seus 15 anos no Centquatre, um espaço cultural que se tornou emblemático em Paris, por se ter transformado num centro de inovação musical e de descobertas. O espaço cultural dirigido por José Manuel Gonçalves procura novos projectos e talentos e lançou um convite ao InFiné para que assinalassem os 15 anos de existência no Centquatre. Orgulhosos do caminho percorrido, os directores artísticos lembraram que "manter um label independente é um combate diário".

Aos dois palcos instalados no Centquatre subiram Rone, Deena Abdelwahed, Sabrina Bellaouel, Gaspar Claus, Léonie Pernet, Lucie Antunes, Vanessa Wagner, os DJ-sets de Frieder Nagel, La Foudre, mas houve espaço para exposições de Marco Dos Santos e Marine Keller, conferências e um mercado de discos.

Ao longo dos primeiros 15 anos de existência, InFiné tentou destacar-se dos outros labels ao produzir artistas que integram tanto música clássica como electrónica. Uma junção que prima, segundo os artistas, pela diversidade, exigência e independência. Os seus fundadores Yannick Matray e Alexandre Cazac tentam criar uma paisagem musical precursora em novos talentos, como se destacam Rone, Francesco Tristano ou Cubenx.

