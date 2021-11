Nagorno-Karabakh

7 soldados do Azerbaijão mortos na fronteira com a Arménia

Soldados arménios num posto de controlo perto da cidade de Charektar, perto do Nagorno Karabach em Novembro de 2020. AFP - KAREN MINASYAN

Texto por: Liliana Henriques 1 min

Segundo o ministério da defesa do Azerbaijão, 7 elementos das suas forças morreram ontem em confrontos com militares arménios no Nagorno-Karabakh, região cujo controlo é disputado por ambos os países que no ano passado estiveram em conflito aberto durante largas semanas, um conflito que terminou com um acordo em que a Arménia se viu obrigada a ceder ao Azerbaijão territórios incluídos na região secessionista do Nagorno-Karabakh.