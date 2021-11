Canadá/Meio ambiente

Inundações em oeste de Canada provocam morte, danos e bloqueiam estradas

Fotografia aérea da cidade de Abbotsford, n a Colômbia-Britânica,com a Pradaria de Sumas inundada. 15 de Novembro de 2021. © Handout CITY OF ABBOTSFORD/AFP

Texto por: RFI 1 min

As chuvas torrenciais,deslizamento de terras e inundações, que atingiram nos últimos dias a região da Colômbia-Britânica,no oeste do Canadá, provocaram pelo menos um morto e milhares de evacuados. As autoridades locais imputam a referida calamidade às alterações climáticas, resultantes das emissões de gases com efeito de estufa.