Andebol: FC Porto perdeu frente ao PSG por 19-33

Rui Silva, internacional português do FC Porto.

O FC Porto foi derrotado na quinta-feira 18 de Novembro pelo PSG. Os parisienses acabaram por vencer por 33-19 num jogo a contar para a Liga dos Campeões europeus de andebol.

O FC Porto deslocou-se ao terreno do Paris Saint-Germain e perdeu por 19-33 num jogo a contar para a 7ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões europeus.

De notar que no fim da primeira parte, os parisienses venciam por 18-4.

Com esta derrota, a equipa portuguesa caiu para o sexto lugar com 5 pontos, enquanto os franceses subiram para a quarta posição com sete.

De referir que os portistas venceram dois encontros, empataram um e perderam quatro em 7 jogos realizados.

As duas equipas voltam a jogar no dia 25 de Novembro, no Dragão Arena, em Portugal.

De notar que as seis primeiras equipas de cada grupo, o A e o B, seguem para a próxima fase da prova.

Em entrevista à RFI, o internacional português dos dragões, Rui Silva, admitiu que foi um péssimo jogo da equipa da Cidade Invicta.

RFI: Que análise podemos fazer do jogo?

Rui Silva: Péssimo jogo da nossa parte. Uma péssima primeira parte. Acho que tudo nos correu mal. Não era com isso que contávamos quando entrámos para o jogo. Agradecer o apoio destes adeptos Todos que estiveram cá e que merecíamos mais do que aquilo que nós fizemos. E agora podemos nos redimir na próxima semana.

RFI: O início do jogo foi complicado? O FC Porto ficou 15 minutos sem marcar um golo?

Rui Silva: Sinceramente não sei explicar. Sabemos que foi algo atípico. Nunca nos tinha acontecido. Não sei, mas é verdade que o guarda-redes deles fez uma primeira parte do outro mundo mas muito mais demérito nosso do que mérito deles.

RFI: Na segunda parte o FC Porto conseguiu reagir?

Rui Silva: Sim falámos no balneário e sabíamos que tínhamos de mudar e que não podíamos continuar assim. Tentámos ao máximo dignificar o nosso grupo e o clube que representamos.

Rui Silva, andebolista do FC Porto 19-11-2021

