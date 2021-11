Joe Biden pondera boicotar Jogos Olímpicos de Inverno de China

Joseph Biden, Presidente dos Estados Unidos afirmou a 18 de Novembro de 2021 que o seu país reflecte sobre um eventual boicote dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, devido à alegadas violações dos direitos humanos na China. A China refuta como infundadas as acusações. No dia 15 de Novembro de 2021, durante uma cimeira virtual, Biden e o seu homólogo chinês JXi Jinping comprometeram-s a criar condições estáveis entre os Estados Unidos e a China.

Em declarações efectuadas na quinta-feira, o chefe de Estado norte-americano, Joseph Biden, afirmou que reflecte na possibilidade de boicotar as olimpíadas de inverno em Pequim, para protestar contra alegadas violações dos direitos humanos na China. As autoridades chinesas consideraram que, a ameaça de Biden é contrária ao espírito do olimpismo.

Interrogado, por jornalistas em Washington a 18 de Novembro de 2021, sobre a eventualidade de um boicote dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim pelos Estados Unidos, de forma a protestar contra alegadas violações dos direitos humanos na China, o Presidente Joseph Biden, afirmou que a sua administração está a ponderar.

Biden, realçou que em caso de boicote, este último não deveria ter um impacto sobre a participação dos atletas norte-americanos.

As declarações do chefe de Estado norte-americano ocorrem, depois da cimeira virtual com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, no dia 15 de Novembro de 2021, durante a qual as duas partes comprometeram-se a criar condições para relações estáveis entre os Estados Unidos e a China.

Em Pequim, o governo chinês por intermédio do seu Ministério dos Negócios dos Estrangeiros, qualificou de infundadas as acusações ñorte-americanas de não respeito pelos dirteitos humanos, considerando que as alegações de Washington representavam um piada perante a sociedade chinesa.

De acordo com Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, "politizar o desporto é contrário ao espírito do Olimpismo e prejudica os interesses dos atletas de todos os países do mundo" .

O Presidente Joseph Biden tem sido objecto de pressões,nos Estados Unidos, para condenar alegadas violações dos direitos humanos, nomeadamente na região chinesa de Xinjiang, onde segundo a administração norte-americana, a repressão da minoria énica uigur assemelha-se a um genocídio.

