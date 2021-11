Estados Unidos

Estados Unidos: Kyle Rittenhouse ilibado após matar duas pessoas

Kyle Rittenhouse

Marco Martins

Kyle Rittenhouse foi ilibado de todas as acusações após a deliberação do júri do tribunal de Kenosha no Wisconsin. O homem, em Agosto de 2020, matou duas pessoas e uma terceira ficou ferida numa manifestação anti-racismo em que Kyle Rittenhouse marcou presença com uma metralhadora.