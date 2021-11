Covid-19

Manifestações contra medidas de luta contra Covid-19 nos Países Baixos e na Guadalupe

Manifestações contra medidas de luta contra Covid-19 nos Países Baixos e na Guadalupe. © Media TV Rotterdam/AP

Texto por: Marco Martins 1 min

Os países europeus continuam a fazer face aos protestos contra as medidas de luta contra a Covid-19. A França continua a ver um alastramento do conflito entre autoridades e população na Guadalupe, enquanto os Países Baixos viveram uma noite de protestos com carros incendiados em Roterdão.