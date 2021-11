Turquia/Relações Internacionais

Turquia procura romper isolamento em leste de Mar Mediterrâneo

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, enceta uma ofensiva diplomática para superar os diferendos, resultantes de acções unilaterais do seu país, no leste do Mar Mediterrâneo. Ozan KOSE AFP/File

Texto por: José Pedro Tavares 2 min

A Turquia, cada vez mais isolada no Leste do Mediterrâneo, procura romper o isolamento, face a coligações anti-Ancara activas. Nesse âmbito o governo turco enceta uma tentativa de aproximação com os Emirados Árabes Unidos. O governo de Ancara está confrontado com vários diferendos