Futebol: Benfica e Lille tentam ‘sobreviver’ na Liga dos Campeões europeus

Darwin Núñez (esquerda), avançado uruguaio do Benfica, apontou dois golos no triunfo por 3-0 da equipa lisboeta frente ao FC Barcelona em Lisboa a 29 de Setembro de 2021.

O SL Benfica e o Lille entram nesta terça-feira, 23 de Novembro, em acção na Liga dos Campeões europeus de futebol.

Estamos a duas jornadas do fim da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol. É o momento crucial para carimbar o apuramento para a fase seguinte ou ter ainda a esperança de seguir em frente na Liga dos Campeões.

SL Benfica não pode perder na Catalunha

O Benfica desloca-se ao terreno do FC Barcelona num jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Champions.

Os ‘Blaugranas’ ocupam o segundo lugar com 6 pontos, mais dois do que o clube lisboeta. Um triunfo catalão selaria o apuramento para a fase seguinte, enquanto os encarnados teriam, apenas, a hipótese de alcançar a Liga Europa com o terceiro lugar do Grupo E.

Se as águias empatarem ou vencerem, tudo ainda estará em aberto para o segundo lugar.

De notar que a primeira posição pertence aos germânicos do Bayern Munique que já estão apurados. Os alemães têm 12 pontos em 12 possíveis. Nesta terça-feira, o Bayern Munique desloca-se ao terreno dos ucranianos do Dínamo Kiev.

Lille a caminho dos oitavos?

O Lille recebe o Red Bull Salzburgo num jogo a contar para a quinta jornada no Grupo G.

Os ‘Dogues’ ocupam o segundo lugar com 5 pontos, a dois do líder, o Red Bull Salzburgo. Um triunfo permitiria ao Lille subir ao primeiro lugar e estar cada vez mais próximo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus.

No entanto, se os austríacos vencerem ou empatarem, podem carimbar desde já o passaporte para os oitavos.

No outro encontro do grupo, os germânicos do Wolfsburgo deslocam-se ao terreno dos espanhóis do Sevilha. Os alemães estão no terceiro lugar com cinco pontos, enquanto os andaluzes ocupam a quarta e última posição com três pontos.

Reinildo (centro), internacional moçambicano do Lille. © AFP - LOIC VENANCE

Manchester United e Chelsea, ingleses nos oitavos?

O Manchester United desloca-se ao terreno dos espanhóis do Villarreal num jogo a contar para o Grupo F. As duas equipas lideram o agrupamento com 7 pontos e o vencedor do duelo carimba o apuramento para os oitavos.

No outro encontro do grupo, os suíços do Young Boys recebem os italianos da Atalanta. Os suíços ocupam o quarto e último lugar com 3 pontos, enquanto a Atalanta está na terceira posição com cinco pontos.

No Grupo H, os italianos da Juventus, já apurados, deslocam-se ao terreno do Chelsea que precisa apenas de pontuar para carimbar o passaporte para os oitavos. A equipa de Turim lidera o agrupamento com 12 pontos, à frente dos londrinos com 9, dos russos do Zenit com 3 e dos suecos do Malmö que ainda não pontuaram.

Também nesta terça-feira, o Malmö recebe o Zenit em território sueco.

Recorde-se que os dois primeiros de cada grupo seguem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus, enquanto o terceiro classificado apura-se para a Liga Europa, a segunda prova mais importante da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

