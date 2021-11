Alemanha revela novo governo

Líder de centro-esquerda, Olaf Scholz, na sede do seu partido em Berlim. 27 de Setembro de 2021.

Está fechado o governo de coligação na Alemanha. Os três partidos que negociam o próximo governo vão apresentar, esta quarta-feira, 24 de Novembro, o acordo de coligação, abrindo assim caminho ao líder de centro-esquerda, Olaf Scholz, para substituir a chanceler de longa data, Angela Merkel.

Publicidade Continuar a ler

A antiga campeã de trampolim, Annalena Barbock, deverá ser a primeira mulher a chefiar a diplomacia de Berlim.

Esta especialista em direito internacional tem 40 anos e foi candidata infeliz do partido "Os Verdes" nas legislativas de setembro. Ela prometeu mais firmeza quanto à Rússia e à China e, ainda colocar, os direitos humanos no centro da diplomacia alemã.

Enquanto isso, Christian Lindner, dos liberais do FPD, terceira força mais votada, deveria ficar com a pasta das finanças. Com 42 anos, ele tem-se pautado sempre pela austeridade orçamental.

Por seu lado, o escritor de sucesso e filósofo ecologista Robert Habeck deveria obter o ministério da Economia e protecção do clima, um cargo que lhe deveria garantir o abandono do carvão até 2030.

O SPD, sociais-democratas, do primeiro-ministro, Olaf Scholz devem ter, pois, como parceiros de coligação os verdes e os liberais do FPD.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro