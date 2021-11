Etiópia: ONU, França, Alemanha e EUA instam cidadãos a abandonarem o país

Criança que fugiu do conflito na região do Tigray, na Etiópia.

Os guerrilheiros separatistas da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF) conquistaram, no passado sábado, Shewa Robit, uma cidade que fica a cerca de 220 quilómetros da capital, Adis Abeba. A ONU, França, Alemanha e Estados Unidos da América já fizeram um apelo aos seus cidadãos para abandonarem o país.

Este pedido vem na sequência de um aumento de combates e de um intensificar da guerra entre as forças do Tigray e o governo central, nas últimas semanas.

A ONU, através de um comunicado divulgado esta segunda-feira, pediu que se "coordene a evacuação e se assegure que todos os membros elegíveis, familiares do pessoal destacado saiam da Etiópia, o mais tardar até ao dia 25 de Novembro (amanhã)".

A embaixada francesa na capital, Adis Abeba, também já instou os cidadãos franceses a abandonarem a Etiópia imediatamente através de voos comerciais ou, em caso de necessidade, em voos charter.

Devido ao avanço rápido do conflito, os Estados Unidos da América e a Alemanha também fizeram o mesmo apelo aos seus nacionais e pediram que estes saíssem da Etiópia o mais rápido possível.

O avanço dos líderes rebeldes abre uma nova etapa nesta guerra civil que dura já há mais de um ano no país e que, segundo a ONU, já levou cerca de 400 mil pessoas a uma situação de fome. Esta guerra separatista já fez milhares de mortos e mais de 2 milhões de deslocados e está a causar uma crise humanitária severa.

A violência do conflito no Tigray já levou mesmo a Organização das Nações Unidas a admitir que existem "crimes contra a humanidade", de que são exemplos ataques contra civis, actos de tortura, sequestros e violência sexual.

As Nações Unidas têm tido muita dificuldade em enviar ajuda humanitária para o Tigray e já acusaram o governo central de bloquear o processo, o que levou Adis Abeba a expular 7 quadros da ONU que trabalhavam na Etiópia.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, popularmente designado por OCHA, também alertou hoje para o facto de cerca de 8,1 milhões de pessoas precisarem de ajuda humanitária no norte da Etiópia devido aos confrontos.

De salientar que o TPLF sempre teve uma preponderância na política etíope, chegando a dominar sucessivos governos, mas desde que o atual primeiro-ministro Abiy Ahmed assumiu o poder, em 2018, instalou-se a rivalidade, que culminou num violento conflito armado em Novembro do ano passado.

Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia compromete-se a lutar contra os rebeldes

Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia e vencedor do prémio Nobel da Paz, em 2019, já se comprometeu a ir para o campo de batalha lutar contra os rebeldes da região do Tigray. Este anúncio acontece após as conquistas mais recentes dos líderes rebeldes.

"Agora é o momento em que o nosso país necessita de sacrificar-se. A partir de amanhã, estarei no campo de batalha para liderar as forças de defesa nacional", disse, num comunicado feito na sua conta de Twitter, incitando os seus compatriotas a juntarem-se à luta.

Esta declaração voltou a gerar preocupação por parte da comunidade internacional, que teme que o conflito coloque em causa ainda mais a estabilidade da região, bem como dos países vizinhos.

