Futebol: Benfica e Lille a um passo dos oitavos na Liga dos Campeões europeus

O Lille derrotou o Red Bull Salzburgo por 1-0, enquanto o Benfica empatou sem golos na deslocação ao terreno do FC Barcelona na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Benfica deslocou-se ao terreno do FC Barcelona e empatou sem golos num jogo a contar para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Champions.

Os ‘Blaugranas’ continuam no segundo lugar com 7 pontos, mais dois do que o clube lisboeta, quando falta apenas uma jornada para o fim da fase de grupos.

De notar que a primeira posição do Grupo E pertence aos germânicos do Bayern Munique que já estão apurados. Os alemães têm 15 pontos em 15 possíveis, após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Dínamo Kiev.

O Benfica já está apurado para a Liga Europa, visto que terminará no pior dos cenários no terceiro lugar. No entanto, os encarnados podem ainda sonhar com os oitavos-de-final. Na sexta e última jornada, os lisboetas recebem o Dínamo Kiev, enquanto o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Bayern Munique. Se o Benfica vencer e os ‘Blaugranas’ não vencerem na Alemanha, as águias seguem em frente na prova.

Lille a um ponto dos oitavos

O Lille recebeu e venceu por 1-0 o Red Bull Salzburgo num jogo a contar para a quinta jornada no Grupo G. O único tento foi apontado pelo avançado canadiano Jonathan David.

Os ‘Dogues’ ocupam agora o primeiro lugar com 8 pontos, com um ponto de vantagem em relação ao Red Bull Salzburgo. O Lille garantiu desde já a presença na Liga Europa, terminando no pior dos cenários no terceiro lugar.

Na derradeira jornada, os franceses deslocam-se ao terreno dos germânicos do Wolfsburgo, que apesar de estarem no último posto com cinco pontos, estão a apenas 3 do Lille. O que significa que, se o Wolfsburgo vencer, ultrapassa a equipa do Norte da França na classificação.

Quanto aos espanhóis do Sevilha estão na terceira posição com 6 pontos, isto após o triunfo por 2-0 frente ao Wolfsburgo. Na última jornada, na deslocação ao terreno do Red Bull Salzburgo, os andaluzes precisam ‘apenas’ de um triunfo para carimbar o passaporte para os oitavos.

Um grupo em aberto em que todas as equipas podem seguir em frente. No que diz respeito ao Red Bull Salzburgo, os austríacos precisam apenas de um empate para garantir o apuramento para os oitavos.

Manchester United e Chelsea apurados para os oitavos

O Manchester United deslocou-se ao terreno dos espanhóis do Villarreal e venceu por 0-2, com um golo apontado pelo internacional português Cristiano Ronaldo, num jogo a contar para o Grupo F.

Os ‘Red Devils’ lideram o agrupamento com 10 pontos, e já estão apurados, enquanto os espanhóis estão no segundo lugar com 7 pontos.

A Atalanta está na terceira posição com seis pontos, isto após o empate a três bolas frente aos suíços do Young Boys que ocupam o quarto e último lugar com 4 pontos.

No Grupo H, os italianos da Juventus, já apurados, deslocaram-se ao terreno do Chelsea e perderam por 4-0. Os britânicos carimbaram o passaporte para os oitavos. As duas equipas lideram o agrupamento com 12 pontos, à frente dos russos do Zenit com 4 e dos suecos do Malmö com um ponto. Os russos e os suecos empataram a uma bola. Com este resultado, o Zenit garantiu a presença na Liga Europa, enquanto o Malmö foi eliminado.

Recorde-se que os dois primeiros de cada grupo seguem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus, enquanto o terceiro classificado apura-se para a Liga Europa, a segunda prova mais importante da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

