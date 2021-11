Futebol: PSG, FC Porto e Sporting CP tentam alcançar apuramento na Champions

A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol prossegue nesta quarta-feira, 24 de Novembro. Paris Saint-Germain, FC Porto e Sporting CP entram em acção.

Publicidade Continuar a ler

O PSG, o FC Porto e o Sporting CP podem carimbar o passaporte para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

PSG no primeiro lugar?

O Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Manchester City num jogo a contar para o Grupo A.

Na tabela classificativa, os britânicos lideram com 9 pontos, à frente do PSG com 8, dos belgas do Club Brugge com 4 e dos germânicos do RB Leipzig com um ponto.

Um triunfo permitiria ao Paris Saint-Germain subir ao topo da classificação e garantir o apuramento para os oitavos. Uma derrota e um empate também podem servir aos parisienses se o Club Brugge não vencer o RB Leipzig no outro confronto do agrupamento.

FC Porto também nos oitavos?

O FC Porto desloca-se ao terreno dos britânicos do Liverpool num jogo a contar para o Grupo B.

Na tabela classificativa, os britânicos lideram com 12 pontos, à frente do FC Porto com 5, dos espanhóis do Atlético Madrid com 4 e dos italianos do AC Milan com um ponto.

Um triunfo permitiria aos dragões estar cada vez mais próximos dos oitavos da Champions, isto se o Atlético Madrid não vencer, em casa, o AC Milan no outro confronto do agrupamento.

O Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto vão tentar seguir em frente na Liga dos Campeões europeus. © LUSA - RODRIGO ANTUNES

Sporting CP, um triunfo e os oitavos?

O Sporting CP recebe os germânicos do Borussia Dortmund num jogo a contar para o Grupo C.

Na tabela classificativa, os germânicos e os portugueses partilham o segundo lugar com 6 pontos, enquanto os holandeses do Ajax lideram com 12 pontos, e já estão apurados. No último posto estão os turcos do Besiktas que ainda não pontuaram.

Um triunfo permitiria aos leoninos garantir o apuramento para os oitavos da Champions, isto se vencer por uma margem de dois golos de diferença.

De notar que no outro encontro do agrupamento, o Ajax desloca-se ao terreno do Besiktas.

Real Madrid e Inter Milão apurados?

O Grupo D pode ficar resolvido já nesta quarta-feira. O Real Madrid desloca-se ao terreno do Sheriff Tiraspol da Moldávia, enquanto o Inter Milão recebe o Shakhtar Donetsk.

Se os madrilenos e os italianos vencerem, apuram-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Na tabela classificativa, os espanhóis do Real Madrid lideram com 9 pontos, à frente dos italianos do Inter com 7, dos moldavos com 6 e dos ucranianos com um ponto.

Recorde-se que os dois primeiros de cada grupo seguem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus, enquanto o terceiro classificado apura-se para a Liga Europa, a segunda prova mais importante da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro