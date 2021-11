Suécia: Magdalena Andersson eleita primeira-ministra

Magdalena Andersson, a líder dos social-democratas suecos, foi eleita, esta quarta-feira, primeira-ministra pelo parlamento de Estocolmo, tornando-se na primeira mulher a governar a Suécia, após difíceis negociações políticas.

Publicidade Continuar a ler

A líder dos social-democratas, Magdalena Andersson foi eleita, esta quarta-feira, 24 de Novembro, como primeira-ministra pelo Parlamento sueco, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país.

Magdalena Andersson ocupava até agora o cargo de ministra das Finanças no governo do demissionário Stefan Löfven, foi eleita pelos votos a favor de 117 deputados, com 57 abstenções.

No entanto, a nova primeira-ministra vai liderar um executivo de coligação minoritário formado pelos social-democratas e pelos Verdes, correndo o risco de ter que governar com um orçamento preparado pela oposição de direita, depois de ter perdido o apoio de um importante partido do centro.

"Acredito que posso governar o país mesmo assim", disse Magdalena Andersson em declarações à imprensa, repetindo o seu slogan "Acredito que a Suécia pode fazer melhor".

Para relançar a Suécia, a nova primeira-ministra definiu três prioridades: ensino; saúde e terceira idade; políticas ambientais e segurança.

Magdalena Andersson, economista de 56 anos, é a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, apesar da Suécia ser um dos países mais avançados da Europa em questões relacionadas com a igualdade de género.

Stefan Lofven vai assumir formalmente funções até que seja anunciada a formação do novo governo, na próxima sexta-feira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro