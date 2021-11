Café Joyeux

Lisboa recebe primeiro café solidário e inclusivo Joyeux

Áudio 12:21

Joyeux chegou esta terça-feira a Portugal. © https://www.facebook.com/joyeuxportugal/

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

Abriu esta terça-feira, 23 de Novembro, o primeiro restaurante solidário Joyeux em Lisboa. Um espaço que tem por objectivo formar e empregar pessoas com trissomia 21 ou com perturbações do espectro cognitivo, como é o caso do autismo.