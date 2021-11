Presidente russo acolhe protagonistas de conflito no Nagorno Karabakh

O Presidente Vladimir Putin, no centro, o seu homólogo do Azerbaijão Ilham Aliyev, à esquerda, e o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, durante uma conferência de imprensa no Kremlin, em Moscovo, a 11 de Janeiro de 2021. Os três dirigentes voltaram a reunir-se a 26 de Novembro de 2021 em Sotchi, com o objectivo de discutir sobre novas medidas para consolidar a paz na região do Nagorno Karabakh.

O Presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se com os dirigentes da Arménia e do Azerbaijão para explorar soluções para o velho conflito sobre o Nagorno Karabakh, que opõe arménios e azeris, na região do Cáucaso. O início do mês de Novembro foi marcado por novos confrontos entre militares azeris e arménios, desde que a guerra entre o Azerbaijão e a Arménia terminou em 2020.

O chefe de Estado russo acolheu, na sexta-feira, o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Sotchi, estância balnear do Mar Negro.

A iniciativa do presidente Vladimir Putin coincide com o aniversário do cessar-fogo assinado a 9 de Novembro de 2020 sob mediação da Rússia, que pôs fim a uma guerra de seis semanas entre azeris e arménios, na região do Nagorno Karabakh.

O acordo de cessar-fogo levou à cedência, por parte da Arménia, de várias faixas do território do Nagorno Karabakh,que as autoridades de Erevan controlavam desde há décadas.

Segundo um comunicado do Kremlin, durante o encontro de Sotchi, Vladimir Putin devia abordar com os seus hóspedes a implementação de novas medidas, que visam reforçar a estabilidade e a paz na citada região do Cáucaso.

No início do corrente mês de Novembro, registaram-se novos confrontos entre militares arménios e azeris, no Nagorno Karabakh. Uma trégua entre os dois protagonistas do velho conflito, foi decretada após uma mediação do ministro da Defesa russo, Sergeï Shoigu.

De acordo com declarações efectuadas, a 23 de Novembro de 2021 pelo primeiro-ministro, Nikol Pachinian, o encontro tripartido de Sotchi, devia prioritariamente avaliar o comportamento do Azerbaijão, que, segundo o dirigente arménio, tem adoptado uma postura agressiva em relação ao seu país.

Pachinian realçou também a sua prontidão em avistar-se com o Presidente Ilham Aliyev no dia 15 de Dezembro de 2021 em Bruxelas, nos bastidores da cimeira sobre a "Parceria União Europeia-Europa Oriental".

