Mundial 2022: Portugal defronta a Turquia antes da Itália?

Cristiano Ronaldo (direita), capitão da Selecção Portuguesa, e Fernando Santos (esquerda), seleccionador de Portugal, têm pela frente a Turquia nas meias-finais do play-off europeu.

Portugal vai defrontar a Turquia nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial'2022 que vai decorrer no Catar.

O sorteio para o play-off europeu de acesso ao Mundial de 2022 decorreu na sexta-feira 26 de Novembro com a presença de 12 selecções.

Portugal vai defrontar, em casa, a Turquia nas meias-finais segundo o que ditou o sorteio realizado em Zurique, na Suíça.

Se vencer, Portugal vai novamente jogar, em território português, e poderá ter como adversário a Itália na final.

Para Fernando Santos, seleccionador de Portugal, em declarações ao Canal 11, canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol, o importante é ultrapassar a Turquia que não será um adversário fácil.

“Temos de nos concentrar em vencer a Turquia, esse é que é o jogo mais importante para estarmos na final. O sorteio é o sorteio, é o que é. Tem coisas positivas também enquanto sorteio, nomeadamente jogar em casa. Pelo desgaste das viagens, além também de jogarmos perante o nosso público, mas muito porque evita desgaste de viagens, que trazem sempre dificuldades. Agora é preparar bem. A Turquia tem muito bons jogadores, umas vezes funciona em pleno como coletivo, noutras não tão bem. Em março veremos, mas há que contar com a Turquia. Coloca sempre muitas dificuldades aos adversários. É olhar bem para eles e conhecer a forma de jogar, mas principalmente estarmos bem preparados para estes jogos”, afirmou o seleccionador de Portugal.

Fernando Santos, seleccionador de Portugal 27-11-2021

De notar que a Itália, em casa, vai medir forças com a Macedónia do Norte. As meias-finais bem como a final disputam-se em apenas um jogo.

Apenas três equipas, neste play-off europeu, apuram-se para o Mundial 2022, para o qual apenas uma selecção lusófona está apurada: Brasil.

Eis o sorteio completo:

Caminho A:

Meia-final: Escócia-Ucrânia

Meia-final: País de Gales-Áustria

Final: País de Gales ou Áustria jogam em casa na final do play-off.

Caminho B

Meia-final: Rússia-Polónia

Meia-final: Suécia-República Checa

Final: Rússia ou Polónia jogam em casa na final do play-off.

Caminho C

Meia-final: Itália-Macedónia

Meia-final: Portugal-Turquia

Final: Portugal ou Turquia jogam em casa na final do play-off.

