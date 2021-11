Futebol: Benfica venceu por 0-7 o Belenenses SAD em jogo polémico

O SL Benfica venceu por 0-7 na deslocação ao terreno do Belenenses SAD num jogo em que a equipa da casa entrou com 9 jogadores em campo.

O SL Benfica venceu por 0-7 na deslocação ao terreno do Belenenses SAD num jogo em que a equipa da casa entrou com 9 jogadores e acabou com apenas seis quando o árbitro assinalou o fim do encontro aos 48 minutos.

Um jogo ‘insólito’, ‘polémico’ e para outros ‘vergonhoso’, segundo os meios de comunicação portugueses e também internacionais para descrever o encontro entre o Belenenses SAD e o SL Benfica que decorreu neste sábado 27 de Novembro de 2021.

Triunfo por 0-7 para o Benfica

No Estádio Nacional do Jamor, o Belenenses SAD recebeu o SL Benfica e perdeu por 0-7 num jogo a contar para a 12a jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os golos foram apontados pelo avançado uruguaio Darwin Núñez, que marcou três golos, pelo avançado suíço Haris Seferovic, que bisou, pelo médio alemão Julian Weigl, e pelo defesa brasileiro do Belenenses SAD na própria baliza, Eduardo Kau.

Com este resultado, o Benfica lidera o Campeonato português da primeira divisão de futebol com 31 pontos, à frente do FC Porto e do Sporting CP com 29 pontos. Quanto ao Belenenses SAD está na 16a posição com oito pontos.

Belenenses SAD com 9 jogadores no início do jogo

17 elementos da equipa orientada por Filipe Cândido acusaram positivo à Covid-19: 13 jogadores e quatro elementos do staff técnico, incluindo o próprio treinador principal Filipe Cândido.

Face a esta situação, o presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, anunciou que não houve vontade de adiar o jogo por parte dos azuis.

Os dois clubes esperaram por um adiamento da Liga Portuguesa, no entanto não aconteceu visto que os regulamentos indicam que um mínimo de oito jogadores é suficiente para jogar.

O Belenenses SAD tinha duas soluções: jogar com 9 jogadores ou não disputar o jogo. Todavia a falta de comparência pode ter um sanção de 2 a 5 pontos retirados.

A equipa da casa decidiu entrar em campo com 9 jogadores, dois deles guarda-redes: Álvaro Ramalho; João Monteiro, Diogo Calila, Henrique Pires, Trova Boni, André Lopes e António Montez e Kau; Rafa.

No fim da primeira parte, o resultado era de 0-7. No intervalo que durou mais de 15 minutos, o Belenenses SAD apresentou-se com sete jogadores, o mínimo para o jogo continuar… até aos 45 minutos. A partida recomeçou, os jogadores do Belenenses SAD colocaram a bola fora e, de imediato, um jogador, João Monteiro, deixou-se cair no relvado.

Sem suplentes, terminou o encontro entre Belenenses SAD e Benfica. A equipa do Jamor não teve jogadores suficientes para terminar a partida, visto que os regulamentos não permitem que um clube actue com 6 jogadores.

O Belenenses SAD decidiu entrar em campo com 9 jogadores, dois deles guarda-redes. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Presidentes solidários nas reacções

No fim do encontro, Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, explicou a situação em conferência de imprensa:

«É importante dizer que ontem (ndr: sexta-feira) fizemos testes antigénicos, que deram um conjunto de resultados positivos que foram comunicados. Durante o dia de hoje (ndr: sábado) foram realizados testes PCR para confirmar esses testes antigénicos. A meio da tarde comunicámos à Liga que não queríamos realizar o jogo. Foi-nos respondido que tínhamos oito jogadores para ir a jogo e que, como tal, se não fossemos a jogo seria falta de comparência. Como sabem, uma coisa foi a vergonha que se passou aqui, mas outra pior seria a falta de comparência, que podia resultar em perda de pontos. Durante a tarde começaram a chegar os resultados dos testes PCR e soubemos às 19h13 o lote final de jogadores disponíveis. A lista foi ligeiramente diferente da anterior. Passámos a ter nove jogadores para ir a jogo, dos quais dois guarda-redes. Às 19h13 houve uma revisão e nós pedimos para não jogar. Pedimos ao Benfica para não jogar às 19h13. Falei com a Liga bastante mais cedo, mas disseram-nos que tínhamos de jogar. A alternativa que eu tinha podia resultar na perda de dois a cinco pontos», afirmou o Presidente do clube que actua no Estádio Nacional do Jamor.

Também em conferência de imprensa, Rui Costa, presidente do Benfica, reagiu aos acontecimentos. O dirigente encarnado lamentou a realização da partida:

«Quero lamentar o que aconteceu. É uma página negra no futebol português. Em nenhuma circunstância nos foi pedido o adiamento do jogo. O Benfica cumpriu os regulamentos da mesma forma que o Belenenses SAD foi obrigado a jogar. É inútil desvirtuar o que aconteceu. Não nos agradou de maneira nenhuma. A DGS e a Liga não adiaram o jogo, não era uma responsabilidade nossa. Às 19h13, o Benfica já estava equipado e nem sabia quantos jogadores o Belenenses SAD ia ter em campo. Não houve nenhuma informação contrária da Liga. O Benfica é alheio a essa situação. Sei em que estado está o Belenenses SAD, o ano passado passámos por isto, hipotecámos um campeonato e uma taça pelo Covid-19», concluiu Rui Costa.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Sporting CP, a 3 de Dezembro, enquanto o Belenenses SAD desloca-se ao terreno do Vizela, a 6 de Dezembro.

