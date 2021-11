Futebol: Palmeiras revalidou título na Libertadores

O Palmeiras venceu a Copa Libertadores ao derrotar o Flamengo por 2-1, após prolongamento, num jogo que decorreu no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai.

O Palmeiras revalidou o título na Libertadores. A equipa brasileira de São Paulo conquistou o título na edição 2021, arrecadando pela segunda vez consecutiva o troféu que tinha alcançado na edição 2020. Aliás a final da edição 2020 realizou-se a 30 de Janeiro de 2021, sendo que o triunfo foi por 1-0 frente a outra equipa brasileira, o Santos.

Final 100% brasileira

Como na edição 2020, a edição 2021 também teve uma final 100% brasileira entre o Palmeiras, detentor do título, e o Flamengo, que conquistou o troféu em 2019.

O Palmeiras, o ‘Verdão’, entrou melhor no jogo e abriu o marcador aos 4 minutos com um tento apontado pelo defesa brasileiro Raphael Veiga.

O Flamengo, o ‘Mengão’, que venceu em 2019 com o treinador português Jorge Jesus, tentava reeditar o feito, mas tinha dificuldades em criar perigo na primeira parte.

No entanto, tudo mudou na segunda parte. O Flamengo, comandado pelo brasileiro Renato Gaúcho, começou a encontrar espaços na defesa da equipa de São Paulo, até ao golo do empate aos 72 minutos apontado pelo avançado brasileiro Gabriel Barbosa, conhecido por ‘Gabigol’.

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, estava numa fase menos boa no encontro até ao prolongamento.

Ao minuto 95, o avançado brasileiro Deyverson, após um erro defensivo do médio do Flamengo Andreas Pereira, isolou-se e bateu o guarda-redes Diego Alves no duelo entre avançado e guarda-redes.

O erro de Andreas Pereira, que não conseguiu evitar o roubo da bola, acabou por custar caro à sua equipa visto que o Flamengo não conseguiu empatar novamente durante o prolongamento.

O Palmeiras venceu por 2-1, após prolongamento, o Flamengo e levou pela segunda vez consecutiva o troféu da Copa Libertadores.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, admitiu, em conferência de imprensa, que o percurso até este segundo troféu não foi fácil.

“Cresci habituado a com menos sempre fazer mais. Sou professor de verdade, não sou professor de mentira, tenho uma licenciatura. Sempre me habituei a com menos, fazer mais. Não me agarro aos problemas, encontro soluções. Por isso me contrataram. Se sou bem pago, mal pago, não sei. Faço aquilo de que gosto com paixão e alegria, orgulho tremendo, mas muitas vezes muito cansado. Se me perguntarem, estou no limite mental, limite. Somos a equipa técnica que fez mais jogos neste ano. Ninguém quer saber. Tenho que tratar minha saúde física e mental, mas aqui ninguém quer saber disso”, concluiu o técnico luso.

Abel Ferreira, Treinador do Palmeiras 28-11-2021

De notar que o Palmeiras venceu pela terceira vez a prova continental: 1999, 2020 e 2021.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras. © AFP - MAURO PIMENTEL

