Acordo Nuclear: EUA e Irão retomam negociações

Ali Bagheri Kani, chefeda delegação iraniana em Viena. Tolga Akmen AFP

Os Estados Unidos e o Irão tentam, esta segunda-feira, ressuscitar o acordo nuclear, voltando à mesa de negociações, em Viena, após cinco meses de intervalo. No entanto, as expectativas são baixas, com os Estados Unidos a ameaçar rasgar o acordo de vez, o Irão a exigir cada vez mais concessões e Israel a ameaçar acção militar.