Bola de Ouro: Quem para suceder a Lionel Messi?

A Cerimónia da Bola de Ouro, atribuída pela revista francesa France Football, decorre esta noite em Paris com quatro troféus: melhor guarda-redes, melhor jovem, melhor futebolista feminina e melhor futebolista masculino. Para a Bola de Ouro, quatro favoritos: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema e Jorginho.

Quem vai suceder ao avançado argentino Lionel Messi que conquistou o troféu em 2019? Após um ano sem a habitual atribuição devido à pandemia de Covid-19, o mais prestigiado troféu individual no futebol regressa nesta segunda-feira 29 de Novembro a partir do Teatro de Châtelet, na capital francesa.

O argentino Lionel Messi, que deixou durante o Verão o FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, é o favorito à sua própria sucessão. Apesar de não ter vencido a Liga dos Campeões europeus ou a Liga espanhola, o avançado arrecadou pela primeira na sua carreira a Copa América, a prova continental na América do Sul. Um feito histórico para la ‘Pulga’, isto para além do talento e da eficácia dentro das quatro linhas. Durante o fim-de-semana, Messi fez três assistências no triunfo por 3-1 do PSG frente ao Saint-Etienne.

Outro candidato, o possível vencedor em 2020, o avançado polaco Robert Lewandowski do Bayern Munique. O futebolista venceu tudo em 2020, mas 2021 não foi o mesmo, visto que não revalidou o título na Liga dos Campeões. A Bola de Ouro parece ter passado ao lado do internacional polaco que apesar de tudo continua a marcar muitos golos e a ser considerado, actualmente, como o melhor avançado do mundo e melhor goleador da Europa.

Passamos ao francês Karim Benzema que actua no Real Madrid em Espanha. O avançado tem sido a figura de destaque na equipa madrilena. No que diz respeito a troféus, Benzema regressou à selecção francesa durante o Verão para o Campeonato da Europa em que a França foi eliminada nos oitavos-de-final pela Suíça, no entanto no Outono, os franceses venceram pela primeira na história a Liga das Nações europeias, segunda maior prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Por fim, nos favoritos, o médio italiano, com origens brasileiras, Jorginho, que actua no Chelsea na Inglaterra. O futebolista transalpino ganhou os principais troféus em 2021: a Liga dos Campeões com o clube britânico e o Campeonato da Europa com a Itália. No entanto, para os especialistas, esses títulos foram mais colectivos do que conquistas individuais.

De notar que para a Bola de Ouro, o internacional português Cristiano Ronaldo, com cinco Bolas de Ouro conquistadas, não está entre os favoritos, isto num ano em que há 3 portugueses na lista de candidatos: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias.

No que diz respeito ao troféu de melhor jovem, um candidato luso-cabo-verdiano está presente na lista: Nuno Mendes, jogador que trocou no verão o Sporting Clube de Portugal pelo Paris Saint-Germain.

